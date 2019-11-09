نجمه مسرح مصر اسراء عبدالفتاح تستعرض حملها بأطلاله كاجوال وملامح بدون مكياج نهائيآ

السبت 9 نوفمبر 2019

الفنانه المصريه اسراء عبدالفتاح وزوجها الفنان حمدى المرغنى

الفنانة إسراء عبد الفتاح تستعرض حملها في الشهور الأخيرة، من خلال صورة أطلت فيها بإطلالة كاجوال ووجه خالِ تماماً من المكياج.



ظهرت إسراء عبد الفتاح بصحبة زوجها الفنان حمدي المرغني، بدت فيها ببطن منتفخة بشكل لافت مع اعتمادها على شعر طبيعي ووجه دون مكياج.

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تفاعل متابعو إسراء عبد الفتاح مع صورتها الرومانسية مع زوجها وهي في شهور حملها الأخيرة، داعين الله أن يتمم لها على خير.

أما حمدي المرغني فتغزل بزوجته إسراء عبد الفتاح قائلاً لها: "ربنا يخليكي ليا ويقومك بالسلامة ويبعد عنك كل شر ويباركلنا في المولود ويجعله من الذرية الصالحة إن شاء الله بحبك أوووي".

وكانت إسراء عبد الفتاح فاجأت متابعيها على انستقرام بحملها، من خلال نشرها صورة من أمام الكعبة وبطنها منتفخة بشكل لافت.

إسراء عبد الفتاح كشفت عن حملها من خلال صورة نشرتها على انستقرام، ظهرت فيها وهي ببطن منتفخ للغاية ويبدو أنها في آخر شهور الحمل.

وعلقت نجمة مسرح مصر على صورتها من أمام الكعبة قائلة: "اللهم اعيذ ما في مي بكلماتك التامة و من كل شيطان و هامة و من كل عين لامة، اللهم حسن خلقه و خُلقه و سهل حمله و مخرجه و اجعله قرة عين لي و لوالده و اجعله من عبادك الصالحين".