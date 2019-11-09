سيلينا غوميز تسعى للصلح مع بيلا حديد

متابعة بتجـــــــــرد: إلى جانب طرحها لأعمال غنائية جديدة عادت من خلالها بقوة إلى الساحة الفنية بعد فترة غياب لا يستهان بها، يبدو أن سيلينا غوميز تحاول أيضًا أن تعيد إطلاح حياتها الشخصية والإجتماعية بعد المرحلة الصعبة التي عاشتها.

وأول هذه الخطوات الإيجابية كانت تجاه بيلا حديد، حيث كانت العلاقة متوترة بينهما. فبعدما واعدت سيلينا غوميز ذا ويكاند الذي كانت تربطه علاقة ببيلا حديد في عام 2018 قامت الأخيرة بالغاء متابعتها لسيلينا على إنستجرام، ما دفع سيلينا لرد الفعل بالمثل.

أما الآن يبدو أن الأمور تغيرت فقد تفاجأ المتابعين بمتابعة سيلينا من جديد لحساب بيلا و شقيقتها جيجي على إنستجرام.

والجمهور الآن في حالة ترقب هل ستقوم بيلا بدورها بمتابعة سيلينا مجددا وبذلك يكون الخلاف بين الاثنتين إنتهى؟ أم أن الأمور ستبقى على حالها؟