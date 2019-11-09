"الجريئة" تشارليز ثيرون تحصد جائزة "أميريكن سينماتك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصلت الممثلة الجنوب أفريقية تشارليز ثيرون على جائزة "أميريكن سينماتك" في بيفرلي هيلز، تكريماً لها عن مسيرتها الفنية "الجريئة"، التي تناولت فيها مواضيع مهمة، منها التحرش الجنسي، قبل فترة طويلة من قيام حركة "مي تو".
وقالت "ثيرون" الفائزة بأوسكار، والبالغة من العمر 44 عاماً، بعد استلام النسخة الـ33 من هذه الجائزة السنوية: "متأثرة بشدة، هؤلاء الأشخاص المجتمعين هنا رافقوني خلال مراحل كثيرة"، في إشارة إلى النجوم الذين حضروا الحفل، أبرزهم كريستين ستيورت وسيث روجن وديفيد أويلوو.
وأثبتت ثيرون موهبتها من خلال دورها كفتاة ليل وسفاحة في "مونستر"، وفازت عن أدائها بجائزة أوسكار أفضل ممثلة في العام 2004.
ولفتت الأنظار بتجسيدها دور تلك المجرمة بعد تحويل مظهرها بشكل كامل، وقال جيسون ريتمان، مخرج فيلمي "يونج أدولت"، و"تالي"، اللذين شاركت فيهما ثيرون "إنها أجرأ ممثلة عملت معها على الإطلاق، وربما أكثر البشر جرأة الذين قابلتهم".
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