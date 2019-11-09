شكرا لقرائتكم هيثم أحمد زكي بدون أقارب.. جثمانه يتأخر والنقابة تتدخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد انتهاء عملية تشريحه، رفضت مشرحة زينهم في مصر تسليم جثمان هيثم أحمد زكي نجل الفنان الراحل أحمد زكي لعدم وجود أقارب له وهم الذين يحق لهم تسلم الجثمان.

وتدخلت نقابة المهن الموسيقية وأنهت الأزمة، وقامت بتسلم الجثمان لتشييعه من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إن المشرحة رفضت تسليم الجثمان لعدم وجود أقارب يتسلمونه، حيث منح المحامي العام تصريح استلام الجثمان لصالح نقيب الممثلين كي يتولى إجراءات استلام ودفن الجثمان.

تشييع الجنازة

من جانبها أمرت نيابة الشيخ زايد بالتصريح بدفن جثمان هيثم زكي، بعد انتهاء تشريحه.

وفي ظل الإعلان عن وفاة الراحل بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، إلا أن تصريح دفن الجثمان حررت فيه أسباب الوفاة بكونها ما زالت قيد البحث، ورغم ذلك أكد النقيب أن الوفاة طبيعية مطالبا بعدم ترويج الشائعات.

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هذا وتبين أنه لا يوجد أقارب للفنان الراحل خاصة بعد وفاة والدته الفنانة هالة فؤاد متأثرة بإصابتها بمرض السرطان عام 1993 ووفاة والده الفنان الراحل أحمد زكي عام 2005 سوى أخ من والدته يدعى رامي بركات ويعتبر هو الوريث الشرعي الوحيد له.

وكانت الفنانة هالة فؤاد والدة هيثم وبعد انفصالها من والده الفنان أحمد زكي قد تزوجت من الخبير السياحي عز الدين بركات، وأنجبت منه ابنها رامي في العام 1990، وعقب وفاتها في العام 1993 انتقل هيثم للإقامة مع أسرة والدته ولكنهم رحلوا جميعا وهم جده المخرج السينمائي أحمد فؤاد وخاله وجدته لوالدته، بعدها انتقل للإقامة مع والده قبل أن يرحل في العام 2005.

أشرف زكي خلال حضوره للتعزية

دلال عبدالعزيز

وللفنان الراحل أحمد زكي شقيقة واحدة توفيت وهي في سن صغيرة، فيما تزوجت والدته بعد وفاة والده وأنجبت ابنا ويدعى محمد عطية يعمل بالتربية والتعليم و3 بنات هم صباح وأمال وهناء ويقيمون جميعا في مسقط رأس العائلة بالحسينية بالشرقية وهم أخو أحمد زكي من الأم، ولم يخبرهم أحد بوفاة هيثم حتى يتمكنوا من الذهاب للمشرحة في القاهرة، واستلام جثمانه.

ومن المفارقات القدرية أن الفنان الراحل أحمد زكي تشابه مع ابنه هيثم في أن كلا منهما لديه إخوة من الأم، وأن كلا منهما تزوجت والدته من آخر بعد الانفصال عن الأبوين.

وهيثم زكي من مواليد العام ١٩٨٤، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي من زوجته الفنانة هالة فؤاد، وبدأ مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده الذي كان بطلا للفيلم.

وشارك في عدة أعمال فنية، حيث أدى دور البطولة في فيلم "البلياتشو"، ثم شارك في مسلسلات الجماعة ودوران شبرا وكلبش 2 وعلامة استفهام في رمضان الماضي، والذي يعد آخر أعماله.