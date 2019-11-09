





اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كشفت خطيبة الممثل المصري الراحل، هيثم أحمد زكي، إنجي سلامة تفاصيل المكالمة الأخيرة بينهما عشية وفاته إثر هبوطٍ حاد في الدورة الدموية.

وذلك في تدوينة نشرتها عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك" شرحت فيها أن آخر شيء قاله لها عبر الهاتف هو "لا إله إلا الله وأستغفر الله"، كما طلب منها أن تقول "الحمد لله متشيلنيش همك".

وأضافت معلنة أنها ستقوم بعمل صدقة جارية له، موضحة أنها تجمع تبرعات من أجل حفر بئر مياه ومحطة تحلية مياه في مسقط رأسه محافظة المنيا المصرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطيبة الراحل أحمد زكي تكشف المكالمة الأخيرة بينهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.