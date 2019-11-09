شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الموسم الثانى من مسلسل Manifest فى يناير 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة NBC عن عودة الموسم الثانى من مسلسل Manifest، فى يناير المقبل 2020، دون تحديد موعد محدد لعرض الموسم الثانى من العمل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvguide ".

وتدور الدراما حول ركاب رحلة مونتيجو الجوية 828، الذين أقلعوا من مكان عطلتهم، لكن طائرتهم لم تهبط إلا بعد خمس سنوات، وخلال هذا الوقت أعلنت عائلاتهم موتهم، ليظهروا من جديد، ويسردوا قصتهم.

وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، تشمل قائمة الممثلين ميليسا روكسبورج وجوش دالاس وأثينا كاركانيس وجيه آر راميريز ولونا بليز وجاك ميسينا وبارفين كاور.

وبلغ متوسط الموسم الأول من سلسلة NBC تصنيف 1.29 في الفئة الديموجرافية من 18إلى 49عام و 6.48مليون مشاهد، وكان انتهى عرض الموسم الأول في فبراير، وتم الإعلان عن تجديد الموسم الثاني في أبريل الماضى.

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كما أعلنت شبكة NBC عن انضمام الممثلة شارلين يى إلى الموسم الثالث من مسلسل Good Girls، وتلعب "يى"، ضمن أحداث العمل دور "Lucy وهى فنانة ذات مهارات اجتماعية معتدلة، ويتعامل معها ثلاثة أشخاص لمساعدتهم في مشروعهم الإجرامى.

ولم تعلن شبكة NBC عن موعد العرض الأول للموسم الثالث، لكن من المرجح أن يكون بداية العرض أوائل عام 2020.

وكانت شبكة NBCقد أعلنت عن تجديد مسلسل Good Girls لموسم ثالث، وكان قد تم بث النصف الأول من حلقات الموسم الثاني يوم الأحد 14أبريل الماضى، ومن ثم عرضت باقى حلقات الموسم الثانى في 21أبرسل لينتهى عرض العمل يوم 26 مايو الماضى.