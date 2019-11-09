شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الـ Joker يخالف التوقعات بعدم بلوغه المليار دولار والان مع تفاصيل الخبر
العمل المصنف للكبار فقط، طرح في 4 أكتوبر الماضى، وانقسمت إيرادته بين 403 مليون و 291 ألف دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية، و645 مليون 400 ألف دولار حول العالم.
الفيلم سبق له العرض فى عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.
ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Jokerمصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.
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