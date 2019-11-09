شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الـ Joker يخالف التوقعات بعدم بلوغه المليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من التوقعات الكثيرة حول تخطى فيلم الـ Joker، المليار دولار منذ الاسبوع الماضى، ألا أن الفيلم لم يحقق سوى 949 مليون و 691 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

العمل المصنف للكبار فقط، طرح في 4 أكتوبر الماضى، وانقسمت إيرادته بين 403 مليون و 291 ألف دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية، و645 مليون 400 ألف دولار حول العالم.

وتكلفت ميزانية الـ Joker حوالى الـ 55 مليون دولار، والعمل من إنتاج شركة Warner Bros، وكان قد بدأ العمل في تحطيم الأرقام منذ طرحه في أكتوبر الماضى، حيث تخطى إيرادات فيلم "Deadpool" الذى حقق 783 مليون دولار، الذى كان يتربع على عرش أعلى الأفلام إيرادات لفئة الكبار فقط.

فيلم الـ Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

الفيلم سبق له العرض فى عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

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ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Jokerمصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.