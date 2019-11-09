شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو.. محمد رجب وهنا شيحة وناهد السباعى فى عزاء هيثم احمد زكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد، منذ قليل، عدد من نجوم الفن، على مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتقديم واجب العزاء في الفنان الراحل هيثم أحمد زكي منهم، محمد رجب، هنا شيحة، هشام سليم، ناهد السباعي، إيهاب فهمي، عمرو مصطفى متولي، خالد سرحان، محمد محمود عبد العزيز، باسم سمرة.

ووصل مساء اليوم رامى عز الدين بركات الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم احمد زكي بصحبة الفنانة نورا ومى نور الشريف لمسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتلقى عزاء الفنان الراحل.

وانهارت إنجى سلامة، خطيبة الفنان الراحل هيثم احمد زكي، فور وصولها إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتلقى عزائه وحاولت صديقاتها تهدئتها، فيما تواجد الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون لاستقبال المعزين.

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وشيع جثمان الفنان هيثم احمد زكي بعد ظهر يوم الخميس الماضى من مسجد مصطفى محمود، وتم دفنه بمدافن الأسرة فى مدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على وداعه.

وتوفى الفنان هيثم أحمد زكي فى الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضي، عن عمر يناهز 35 عاما إثر تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية داخل منزله بالشيخ زايد.