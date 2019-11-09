شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رامى أخو هيثم احمد زكي بصحبة نورا ومى نور الشريف لتلقى العزاء.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر
وانهارت إنجي سلامة، خطيبة الفنان الراحل هيثم احمد زكي، فور وصولها إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتلقى عزائه، وحاولت صديقاتها تهدئتها، فيما تواجد الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون لاستقبال المعزين.
ووصل صباح اليوم السبت رامي عز الدين بركات إلى مطار القاهرة قادما من لندن لتلقى عزاء الأخ غير الشقيق للفنان هيثم احمد زكي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وكان فى استقباله الفنانة بوسى وابنتها مي نور الشريف.
وشيع جثمان الفنان هيثم أحمد زكى شيع بعد ظهر يوم الخميس الماضي من مسجد مصطفى محمود، وتم دفنه بمدافن الأسرة فى مدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على وداعه.
وتوفى الفنان هيثم احمد زكي فى الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضى، عن عمر يناهز 35 عاما إثر تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية داخل منزله بالشيخ زايد.
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