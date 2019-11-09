شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير ينضم إلى فريق مسرحية "لوكاندة الأوباش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنضم المطرب سعد الصغير إلى فريق عمل مسرحية "لوكاندة الأوباش" من بطولة كل من الفنان ماجد المصرى وحسن الرداد وإيمان العاصى وهالة فاخر وشيماء سيف وحمدى المرغنى وحسن عبدالفتاح، ومن المقرر عرضها بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، وهى من تأليف محمد عز، ومن إخراج أشرف زكى .



فريق عمل مسرحية لوكاندة الاوباش

وأحيا المطرب سعد الصغير مؤخرا حفل غنائى "ليالى المحروسة"، والتى تقام ضمن فعاليات موسم الرياض فى المملكة العربية السعودية ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددا من أغانيه منها "العنب" و"النهاردة فرحى ياجدعان" وغيرها التى تفاعل معه الجاليات العربية.

Advertisements

وكان سعد قد طرح مؤخرا أغنية "اعمل كده كده" على طريقة الفيديو كليب من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع ميدو مزيكا وشيبسى ومن إخراج كامبا وحققت نسب مشاهدة عالية.

من ناحية أخرى يتعاون سعد مع الموزع الموسيقى أشرف البرنس فى أغنية "سينجل" جديدة لم يستقر على اسمها حتى الآن، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم.