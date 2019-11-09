بعد وفاة هيثم زكي.. شهيرة: "اسألوا على بعض.. واجعلوا أحمالكم خفيفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة شهيرة عن الموت المفاجئ، بعد وفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الخميس الماضي بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وكتبت الفنانة شهيرة، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "مش عارفه أبدا ازاي؟ بس أنا عايزة اتكلم عن موت الفجأة هل احنا معرضين له في أي لحظه؟ وخاصه أنه لا يفرق بين صغير السن أو كبير، لما بيجي ملك الموت خلاص ( قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ)، تعددت الأسباب والموت واحد، ويقول صلى الله عليه وسلم (دنت الساعه إذا كثر موت الفجأة)، وده بيحصل كتير دلوقت لذلك لا بد أن نكون علي أستعداد فقد ندعي في أي لحظة".

وتابعت شهيرة: "فكن خفيفا ولا تجعل أوزارك التي تذهب بها ثقيلة الحمل بتطاولك واغتيابك الناس، ولا تسيئ لهم بالفعل ولا بالقول ولا تحكم عليهم ولا تسبهم ولا تظلمهم، لأن حق الله في يد الله برحمته وغفرانه، أما حقوق الناس ستظل في رقبتك حتي تقف علي الصراط، وهنا سيكون الموقف عصيبا، ولا تظن أن فراق الدنيا بما فيها بعيدا مهما كنت صغير السن، ولنا في وفاه هيثم عظة ورساله بعثها الله إلينا من خلاله، لأنه شخصية كلنا نعرفها فتأثرنا بها وكان سببا في مراجعه كثيرين لأنفسهم ومحاسباتها".

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واختتمت تعليقها: "تواصلوا، تحابوا، اسالوا علي بعض وخاصة من يعيشون بمفردهم ودوهم واهتموا بهم، وامسكوا موبايلتكم واتصلوا بمحارمكم وأصدقائكم، الموت لا يستأذن أحد زي ما كلكم عارفين (اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا)، آمين".

جدير بالذكر أن هيثم رحل عن عالمنا بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وتم تشييع جثمانه من مسجد مصطفى محمود بعد أداء صلاة الجنازة عليه ظهر الخميس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، ويقام العزاء الآن في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.