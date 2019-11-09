بالصور| سلمى أبو ضيف تحتفل بـ"سبوع" ابنة شقيقتها: "أخيرُا أصبحت خالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف صورًا من سبوع ابنة شقيقتها نور أبو ضيف، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت سلمى على الصور: " إنها السعادة وأكثر فتاة جميلة رأتها عيني، الصغيرة ناديا، مرحبا بك في العالم، ‏أخيرًا أصبحت خالة". ‏

وظهر في الصور كل من والدة الفنانة سلمى، وهي تحمل حفيدتها "ناديا"، كما ظهر زوج نور أبو ضيف وهو يقبل مولودته.

يُذكر أن سلمى أبو ضيف شاركت في السباق الدرامي لرمضان الماضي بمسلسل "حدوتة مرة" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، الفنان مجدي كامل، الفنان أحمد صيام، إخراج ياسمين أحمد، وتأليف عمر عبدالحليم.