بعد مشاركته في "حكايا مسك".. أحمد حلمي "كنت يوما مثلهم أحلم باهتمام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان أحمد حلمي عن سعادته بمشاركته في مبادرة مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "حكايا مسك"، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشر حلمي مقطع فيديو من ندوته الخاصة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: " الاهتمام بالموهبة لايقل قدرا عن وجودها، فالاثنان يكملان بعضهما البعض، موهبة بلا اهتمام كمصباح بلا نور، فالموهبة تولد وتنتظر من يوقدها حتي تملأ الدنيا نورا".

وتابع حلمي: "سعدت بالزيارةُ وشعرت فيها حقا بسعادة أصحاب المواهب فقد كنت يوما مثلهم أحلم باهتمام هم يعيشونه الاَن على أرض الواقع".

وانطلقت مبادرة "حكايا مسك"، 5 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 11 من نفس الشهر، ويشارك فيها الفنان محمد هنيدي يوم 11 نوفمبر الجاري.

وتهدف مبادرة "حكايا مسك" إلى استقطاب المواهب الشابة في مجالات الإبداع الفني، وتوفير بيئة ملائمة لتطويرها، ونقلها إلى مستويات أكثر احترافية من خلال التعاون مع أبرز الجهات العالمية المختصة في مختلف المجالات الإبداعية.