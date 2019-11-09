محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
تصوير- عمر هشام:
حرص عدد كبير من الفنانين على حضور عزاء الفنان هيثم أحمد زكي في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، مساء اليوم.
ووصل عدد كبير من الفنانين من بينهم أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وإيهاب فهمي، عضو مجلس النقابة، ومي نور الشريف، وأحمد السقا، وهنا شيحة، وناهد السباعي.
وحرص الفنان محمد عادل إمام، والفنان عمر مصطفى متولي على الوقوف إلى جوار رامي عز الدين، الأخ غير الشقيق لهيثم، لاستقبال المعزيين.
ووصل من لندن اليوم السبت 9 نوفمبر رامي لاستقبال العزاء في أخيه، بعدما منعته ظروف تواجده هناك من حضور الجنازة ومراسم الدفن.
جدير بالذكر أن هيثم رحل عن عالمنا بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وتم تشييع جثمانه من مسجد مصطفى محمود بعد أداء صلاة الجنازة عليه ظهر الخميس، بحضور عدد كبير من الفنانين.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| الفنانون يتوافدون على عزاء الفنان هيثم أحمد زكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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