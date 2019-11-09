شام الذهبي تنشر صورًا مع والدها وابنته الصغرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشرت الطبيبة شام الذهبي مجموعة من الصور تجمعها بوالدها أيمن الذهبي وابنته الصغرى "أنجيلا"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت شام الذهبي على الصور قائلة: "أخيرًا اجتمعت بأبي وأختي الملاك الجميلة أنجيلا"، فيما علقت أصالة على ‏الصور التي نشرتها شام قائلة: "روح مامي". يذكر أن الفنانة أصالة لديها 4 أبناء هم شام وخالد الذهبي، ولديها من زوجها طارق العريان آدم وعلي العريان. وكانت الفنانة أصالة قد أحيت حفلاً غنائياً، 5 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض، تحت شعار "ليلة سهم" بالمملكة العربية السعودية.

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