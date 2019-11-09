بالصور| محمد عادل إمام وعمر متولي يستقبلان عزاء هيثم أحمد زكي مع أخيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص الفنان محمد عادل إمام، والفنان عمر مصطفى متولي على الوقوف إلى جوار رامي الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، لاستقبال المعزيين، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

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شهد العزاء حضور الفنان أشرف زكي، الفنانة شهيرة، الفنانة المعتزلة نورا، الفنان باسم سمرة، الفنان عمر السعيد، الفنان خالد سرحان، الفنانة هنا شيحة، الفنانة أميرة هاني، الفنانة ناهد السباعي، الفنان إيهاب فهمي.

ووصل من لندن اليوم السبت 9 نوفمبر رامي، لاستقبال العزاء في أخيه، بعدما منعته ظروف تواجده هناك من حضور الجنازة ومراسم الدفن.

جدير بالذكر أن هيثم رحل عن عالمنا بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وتم تشييع جثمانه من مسجد مصطفى محمود بعد أداء صلاة الجنازة عليه ظهر الخميس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.