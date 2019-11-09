إليسا تهنئ جمهورها بالمولد النبوي الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا على تهنئة جمهورها بحلول المولد النبوي الشريف، اليوم السبت، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وكتبت إليسا في التغريدة: "كل عام وأنتم بخير لكل البلدان العربية والعالم بمناسبة المولد النبوي الشريف، إن شاء الله كل أماني السلام والاستقرار تتحقق وين ما كان".

كانت الفنانة اللبنانية إليسا قد أحيت، يوم الجمعة 1 نوفمبر، حفلاً غنائيًا على مسرح الأولمبيا في العاصمة الفرنسية "باريس"، وسط حضور عدد كبير من الجاليات العربية.