إليسا تهنئ جمهورها بالمولد النبوي الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
حرصت الفنانة اللبنانية إليسا على تهنئة جمهورها بحلول المولد النبوي الشريف، اليوم السبت، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".
وكتبت إليسا في التغريدة: "كل عام وأنتم بخير لكل البلدان العربية والعالم بمناسبة المولد النبوي الشريف، إن شاء الله كل أماني السلام والاستقرار تتحقق وين ما كان".
كانت الفنانة اللبنانية إليسا قد أحيت، يوم الجمعة 1 نوفمبر، حفلاً غنائيًا على مسرح الأولمبيا في العاصمة الفرنسية "باريس"، وسط حضور عدد كبير من الجاليات العربية.
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