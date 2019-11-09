عمرو دياب يهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

هنأ الفنان عمرو دياب الأمة الإسلامية، اليوم السبت، بحلول المولد النبوي الشريف، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وكتب دياب: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، أعاده الله علينا بكل خير".

وأحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلاً غنائيًا كبيرًا في العاصمة السعودية الرياض، الخميس 7 نوفمبر الجاري، ضمن حفلات موسم الرياض للترفيه.

وحضر حفل عمرو دياب في موسم الرياض أكثر من ٣٠ ألف متفرج، حيث غنى في ساحة مسرح محمد عبده التي تعد الأضخم ضمن مسارح موسم الرياض للترفيه، ووجه عمرو دياب شكره للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة لدعوته له للمشاركة في موسم الرياض ولقاء جمهور السعودية.