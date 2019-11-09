محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تصوير- محمود عبدالناصر:
وصلت منذ قليل، إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد الفنانة هنا شيحة والفنانة شهيرة والفنانة ناهد السباعي، لتقديم واجب العزاء في الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وكان في استقبال الحضور نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، والفنان إيهاب فهمي.
كما حرص على التواجد مع بدء مراسم العزاء الفنانة المعتزلة نورا، الفنانة مي نور الشريف، الفنان عمر السعيد، الفنان خالد سرحان، الفنان مجدي فكري، والفنان محمد محمود عبدالعزيز.
ووصل من لندن اليوم السبت 9 نوفمبر رامي أخو هيثم، لاستقبال العزاء في أخيه، بعدما منعته ظروف تواجده في لندن من حضور الجنازة ومراسم الدفن.
جدير بالذكر أن هيثم رحل عن عالمنا بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وتم تشييع جثمانه من مسجد مصطفى محمود بعد أداء صلاة الجنازة عليه ظهر الخميس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| هنا شيحة وناهد السباعي وشهيرة تصلن عزاء هيثم أحمد زكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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