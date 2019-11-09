تراند اليوم : إصابة فنان شهير بالسرطان "صورة"

دخل الفنان العالمي ويل سميث المستشفى لإجراء عملية جراحية خطيرة حيث يقوم باستئصال ورم سرطانى فى القولون.

وقال ويل سميث البالغ من العمر 51 عامًا، في فيديو نشره لتوثيق العملية، إنّ الوقت حان لإجراء عملية لإزالة ورم سرطاني بالقولون، بعد أن قال الطبيب له أن من الضرورى إجراءها خاصة أنك تتقدم فى العمر ويصعب إجراؤها فيما بعد.

وظهر ويل سميث أثناء الفيديو الذى قام بتسجيله يوثق من خلاله لحظة إجرائه العملية حيث يخضع الى فحص بالمنظار على القولون، واكتشف الطبيب ورمًا قام باستئصاله، وبعدما فحصه الطبيب اكتشف أنه ورم حميد ولا يستدعى القلق.

وأخبر الطبيب النجم العالمى سميث: "تؤكد النتائج أنه ورم ما قبل السرطان، وأن خمسة وتسعين في المئة من سرطانات القولون تنشأ من هذا النوع من الأورام الحميدة التي كانت في قولونك"، كما وصف الطبيب سميث بأنه محظوظ بأنه تم اسئصاله في وقت مبكر، وفقًا لما نشرته مجلة بيبول الأمريكية.

وأضاف الطبيب قائلا : "لو لم تكن الخلايا معروفة، فإنها تستمر في النمو والنمو والنمو عند الرجال الأمريكيين من أصول أفريقية، وكان من الممكن أن يكون لديك أعراض نمطية أقل، وبحلول الوقت، كان من الممكن أن ينتشر في جميع أنحاء جسمك".



