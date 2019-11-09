تراند اليوم : أصالة تثير الجدل بالحديث عن الظلم ونكران الذات.. ما علاقة زوجها؟

في أول تعليق لها بعد التصريحات التي أدلى بها زوجها المخرج ” طارق العريان ” مؤخرا حول حقيقة الخلافات بينهما والإشاعات حول زواج من الفنانة ” نسؤين طافش ”، أثارت الفنانة السورية، الجدل من جديد بعد نشرة صور وتعليق علي حسابها الانستغرام.



وكتبت أصالة في تعليقها على الصورة قائلة : ” حين أغني أرسم في مخيلتي طيورا على أغصان مثمرة تحت ظلها يغفو عاشقان .. أرسم حتى وأنا مفتحة العينين أرسم ملاكا طيبا جميلا منطربا مَذهولا .. أغني وأرى أطفالا صغارا بكل حب لي ينظرون ومعي أجمل أوقاتهم يعيشون ” .

وتابعت : ” حين أغني أعيش حلمي وأطير فرحا وأذوب شجنا وأواسي نفسي فقط حين أغني .. أتخذ أهم قراراتي وأعيد جميع حساباتي .. ورغم أني أكون بقمة الحنو واللين والتسامح إلا أنني أنعش شموخي وأنفض عنه غبار الحياة وأنتفض ” .

واختتمت أصالة كلامها فقالت : ” حين أغني أذكر أنني أحيا ولأجل نفسي سأفرح وأنا التي أنساها غالبا في الحياة وبين البشر .. حين أغني أشعر أني أنا وأحلم لي أنا وأحب من أحبتي وأشكو من ظلمني .. حين أغني أعيش لي أنا .. أصالة ” .

وتساءل العديد من المتابعين عن سبب تحدثها عن الظلم وعن مواساة نفسها بهذا الشكل .