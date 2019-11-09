صور.. باب الخلق يحتفل بمولد النبي في حلقة خاصة

نشر الإعلامي الكبير محمود سعد صور كواليس الحلقة الخاصة من برنامج "باب الخلق"، والتي تحيي من خلاله ذكرى مولد النبي الشريف.
وظهر محمود سعد من خلاله في مسجد أثر النبي، وعلق عليها قائلًا: "في ذكرى المولد النبي الشريف.. باب الخلق في مسجد اثرالنبي.. المسجد الذي اجتمعت في كل اثار النبي لسنوات طويلة حتى خرجت منه الى المشهد الحسيني و الى اسطنبول.. ولمحات من السيرة العطرة لاشرف الخلق عليه الصلاة والسلام".
محمود سعد في باب الخلق
ويقدم الإعلامي محمود سعد برنامج بعنوان "باب الخلق"، والذي يتم عرضه على إحدى القنوات الفاضئية.
وتدور فكرة البرنامج حول العديد من الموضعات المتنوعة، حول ما يدور في البيوت المصرية، والمناطق الشعبية، ومن ضمن تلك الموضعات الطبخ، ومشاكل الأسرة، والاهتمام بالصحة، والجولات الثقافية، وغرض البرنامج، أن يعرف المشاهدين بمعالم مصر السياحية، و لتوعية ثقافتهم لبناء أسرة سعيدة.
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