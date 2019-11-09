صور.. هكذا علّق أحمد حلمي على تكريمه بموسم الرياض

عبّر الفنان أحمد حلمي عن سعادته البالغة بعد تكريمه في موسم الرياض، وذلك عبر مؤسسة مسك الخيري.

وكتب حلمي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، "لقد سعدت بزيارتي للمملكة العربية السعودية وللرياض تحديدًا في ضيافة مؤسسة مسك الخيرية الداعمة لكل ماهو خير وفن.. شكرًا جزيلًا علي التكريم وشكرًا لإخواني وأخواتي اللي حضروا الندوة وحقيقي سعدت بلقائهم والتشاور

معهم وبالتوفيق والنجاح لكل المواهب اللي شفتها .. شكرًا".

ونشر أحمد حلمي بعض الصور من تكريمه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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أحمد حلمي في كواليس خيال مآتة

وشارك النجم أحمد حلمي مؤخرًا في بطولة فيلمه "خيال مآتة"، وهو بطولة كل من منة شلبي،

خالد الصاوي، حسن حسني، عبدالرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، انتصار، ياسر الطوبجي، سامي مغاوري، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، محمود الليثي، حمدي الميرغني، هشام ماجد، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأصدقاء المقربين الذين يقومون بعملية سرقة في شبابهم، وعقب ذلك تفرقهم الأيام، ثم يجتمعون مرة أخرى بعد ثلاثين عامًا من عملية السرقة، يتذكرون تلك الفترة التي تمت فيها السرقة ويتناقشون حول الأسباب التي دفعتهم للسرقة.