هنأ النجم خالد النبوي جمهوره بحلول مولد النبي الكريم، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وتمنّى النجم خالد النبوي لجمهوره الخير والسعادة قائلًا: "كل عام و حضراتكم بخير بمناسبة مولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم.. المولد النبوي الشريف".
خالد النبوي في كواليس "ممالك النار"
ومن ناحية أخرى يشارك النجم خالد النبوي في بطولة مسلسل "ممالك النار"، وهو بطولة نخبة من ألمع نجوم الدرامافي عالمنا العربي، مثل المسلسل المصري خالد النبوي الذي يجسد دور "طومان باي"، ورشيد عساف في دور "قنصوة الغوري"، ومنى واصف، وكندة حنا، وعبدالمنعم عمايري، ورنا شميس، وعاكف نجم، وياسين بن قمرة.
والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج المخرج البريطاني بيتر ويبر، ومن المقرر عرض المسلسل بداية من يوم الأحد الموافق 17من شهر نوفمبر الجاري، على شاشة قناة "إم بي سي".
وتدور أحداث المسلسل في فترة تاريخية مهمة، وقصة السلطان الأشرف "طومان باي" آخر سلاطين المماليك الذي حارب ووقف أمام الغزو العثماني مدافعًا عن أرضه، ضد الاستعمار العثماني.
كما يستعرض المسلسل بشكل دقيق التحوّلات الكبرى التي طالت المنطقة العربية بعد معركة جالديران بين الدولة العثمانية بقيادة السلطان سليم الأول والدولة الصفوية في إيران التي انتهت بهزيمة الصفويين؛ لتمتد أحداث المسلسل إلى معركة مرج دابق التي وقعت بين العثمانيين والمماليك بقيادة قنصوة الغوري التي هزم فيها المماليك.
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا هنأ خالد النبوي جمهوره بذكرى ميلاد سيد الخلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.