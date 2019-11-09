هكذا هنأ خالد النبوي جمهوره بذكرى ميلاد سيد الخلق

هنأ النجم خالد النبوي جمهوره بحلول مولد النبي الكريم، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وتمنّى النجم خالد النبوي لجمهوره الخير والسعادة قائلًا: "كل عام و حضراتكم بخير بمناسبة مولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم.. المولد النبوي الشريف".

خالد النبوي في كواليس "ممالك النار"

ومن ناحية أخرى يشارك النجم خالد النبوي في بطولة مسلسل "ممالك النار"، وهو بطولة نخبة من ألمع نجوم الدراما

في عالمنا العربي، مثل المسلسل المصري خالد النبوي الذي يجسد دور "طومان باي"، ورشيد عساف في دور "قنصوة الغوري"، ومنى واصف، وكندة حنا، وعبدالمنعم عمايري، ورنا شميس، وعاكف نجم، وياسين بن قمرة.

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والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج المخرج البريطاني بيتر ويبر، ومن المقرر عرض المسلسل بداية من يوم الأحد الموافق 17

من شهر نوفمبر الجاري، على شاشة قناة "إم بي سي".

وتدور أحداث المسلسل في فترة تاريخية مهمة، وقصة السلطان الأشرف "طومان باي" آخر سلاطين المماليك الذي حارب ووقف أمام الغزو العثماني مدافعًا عن أرضه، ضد الاستعمار العثماني.

كما يستعرض المسلسل بشكل دقيق التحوّلات الكبرى التي طالت المنطقة العربية بعد معركة جالديران بين الدولة العثمانية بقيادة السلطان سليم الأول والدولة الصفوية في إيران التي انتهت بهزيمة الصفويين؛ لتمتد أحداث المسلسل إلى معركة مرج دابق التي وقعت بين العثمانيين والمماليك بقيادة قنصوة الغوري التي هزم فيها المماليك.