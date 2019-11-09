سميرة سعيد عن تحدي ذا فويس: هل أنتم جاهزون للمعركة الأخيرة؟

نشرت الفنانة سميرة سعيد صورة إطلالتها من الحلقة الأخيرة من برنامج "ذا فويس"، والمقرر عرضه الليلة، على إحدى القنوات الفضائية.

وتحدت النجمة سميرة سعيد لجنة تحكيم "ذا فويس"، قائلة: "هل أنتم جاهزون للمعركة الأخيرة الليلة؟".

وظهرت الفنانة سميرة من خلال إطلالتها بفستان سواريه باللون الفضي اللامع، كما جاءت تعليقات متابعيها معبرة عن شدة إعجابهم بتلك الإطلالة.

وبرنامج "ذا فويس": وهو برنامج متخصص لاكتشاف قدرات المتسابقين الغنائية الاستثنائية

Advertisements

وصقلها، وليس شرطًا أساسيًا للاشتراك في المسابقة أن يكونوا المتقدمين من الهواة، بل يمكن أن يكونوا من فئة شبه المحترفين، ممن يمتلكون طاقات صوتية ومؤهلات جيدة ويعملون في هذا المجال، ويطمحون إلى الحصول على فرصة أخرى في مسيرتهم المهنية، قد تقودهم إلى الاحتراف والنجومية والشهرة.

وتعتمد فكرة البرنامج على خمس حلقات، يختار خلالها كل

مدرب الأصوات التي تنال إعجابه دون أن يتمكن من رؤية أصحابها، فهم يجلسون على كراسي لونها أحمر وظهرهم مدار للمتسابقين، إذا أعجبه الصوت، على الفنان أن يضغط الزر الأحمر الموجود أمامه، وهذا يعني "صوتك حلو وأرغب بتدريبك"، حينها يدور الكرسي الجالس عليه المدرب 180 درجة لكي يرى صاحب ذلك الصوت.

وتضم لجنة التحكيم في هذا الموسم على أربعة من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، وفي الجزء الخامس من البرنامج يضم كل من النجم راغب علامة، والنجم محمد حماقي، والنجمة أحلام، والنجمة سميرة سعيد.