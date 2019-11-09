نشرت الفنانة سميرة سعيد صورة إطلالتها من الحلقة الأخيرة من برنامج "ذا فويس"، والمقرر عرضه الليلة، على إحدى القنوات الفضائية.
وتحدت النجمة سميرة سعيد لجنة تحكيم "ذا فويس"، قائلة: "هل أنتم جاهزون للمعركة الأخيرة الليلة؟".
وظهرت الفنانة سميرة من خلال إطلالتها بفستان سواريه باللون الفضي اللامع، كما جاءت تعليقات متابعيها معبرة عن شدة إعجابهم بتلك الإطلالة.
وبرنامج "ذا فويس": وهو برنامج متخصص لاكتشاف قدرات المتسابقين الغنائية الاستثنائية
وتعتمد فكرة البرنامج على خمس حلقات، يختار خلالها كلمدرب الأصوات التي تنال إعجابه دون أن يتمكن من رؤية أصحابها، فهم يجلسون على كراسي لونها أحمر وظهرهم مدار للمتسابقين، إذا أعجبه الصوت، على الفنان أن يضغط الزر الأحمر الموجود أمامه، وهذا يعني "صوتك حلو وأرغب بتدريبك"، حينها يدور الكرسي الجالس عليه المدرب 180 درجة لكي يرى صاحب ذلك الصوت.
وتضم لجنة التحكيم في هذا الموسم على أربعة من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، وفي الجزء الخامس من البرنامج يضم كل من النجم راغب علامة، والنجم محمد حماقي، والنجمة أحلام، والنجمة سميرة سعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر سميرة سعيد عن تحدي ذا فويس: هل أنتم جاهزون للمعركة الأخيرة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.