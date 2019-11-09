تراند اليوم : هيثم مات وحيداً ويتيماً في مولد النبي

كتب – الخليج 365
ربما كانت أمارة من السماء أن يموت نجم سينمائي يوم مولد النبي.
أمارة السماء تخالف تماماً الإدعائات التي يرعاها بعض رجال الدين ضد الفن والفنانين والسينمائيين والمطربين.. ولا مانع أن تضم لهم أصحاب الرقص والطبله.
مات الفتى هيثم أحمد زكي رغم أنه كان واعداً وملهماً وساطعاً ومتجلياً في كل الأدوار السينمائية التي أداها خلال عمره القصير جداً جداً..
لن ينسى الناس أبداً دوره في مسلسل استاذ ورئيس قسم : الثائر الذي كان يشعل ميدان التحرير أيام ثورة 25 يناير..
الثورة لم تمت , وهيثم أحمد زكي لم يمت والسماء تقول لنا.. تأملوا وفاة اليتيم يوم مولد اليتيم.