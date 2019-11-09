تراند اليوم : البيت الفني للمسرح ينعي المخرج الراحل أحمد خضر

نعي الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن والأسى المخرج الكبير أحمد خضر، والذي وافته المنية أمس الجمعة.

وقال رئيس البيت الفني للمسرح، في بيان أصدره اليوم، أنَّ المخرج الراحل توفي بعد حياة حافلة بالأعمال الدرامية، والتي أثرت مشهد صناعة الدراما المصرية بالكثير من الأعمال المميزة”، مضيفًا “أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله و محبيه الصبر والسلوان”.

يُذكر أنَّ المخرج أحمد خضر وافته المنية، أمس الجمعة، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن تتلقى أسرته العزاء غدا الأحد بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.