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شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كارداشيان تغير مفهوم ارتداء الجينز وتضع لمساتها الجريئة على مظهرها والان مع التفاصيل
السبت 9 نوفمبر 2019
كيم كارداشيان وزجها وزوجها مغنى الراب كانييه ويست
قدمت كيم كاردايشان مظهر جديد لإطلالة الجينز التي ظهرت بها مؤخراً، حيث خطفت الأنظار إليها أثناء حضورها لحفل جوائز WSJ Mag Innovator Awards في مدينة نيويورك.
لهذا الحدث ارتدت نجمة تليفزيون الواقع البالغة من العمر 39 عاماً مظهر كاملاً من الجينز من بيت أزياء Burberry، مكون من توب بشكل مشّد off the shoulder مع أكمام منتفخة puffed sleeves كما ارتدت بنطال مطابق، على الرغم من أن البنطال كان به بعض القطع الجلدية الزرقاء والتي امتدت إلى الأسفل فوق حذاء كاحل كلاسيك مدببن
لكن لم يغطى الجلد البنطال تماماً، فكان يبدو وكأنه حذاء بوت طويل فوق الركبة والذي يشبة ستايل رعاة البقر cowboy.
ومنأجل إكتمال المظهر ارتدى زوجها مغني الراب البالغ من العمر 42 عاماً كانييه ويست بدله كامله باللون الأزرق الداكن، حضر الزوجان الحدث تكريماً لصديقهم مصمم الأزياء Riccardo Tisci، وقدموا له جائزة Fashion Innovator.
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