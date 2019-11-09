سيلين ديون تطلق العد التنازلي الأخير لطرح ألبوم الشجاعة

متابعة بتجــــــــــرد: تطلق النجمة العالمية سيلين ديون ألبومها الجديد Courage (الشجاعة) رسميًا، يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.
وقبيل أيام من موعد الطرح، نشرت سيرين ديون صورة جديدة لها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وأطلقت من خلال تعليقها عليها العد التنازلي الأخير لإصدار العمل المنتظر فكتبت: “أقل من أسبوع على طرح ألبوم (الشجاعة) هل أنتم مستعدون؟”.
وكانت سيلين ديون قد طرحت ثلاث أغنيات من الألبوم منذ شهر تقريبًا. وتحمل هذه الأغنيات العناوين الآتيةCourage ، Imperfections، و Lying Down.
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