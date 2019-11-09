عيسى المرزوق كما لم ترونه من قبل في EL MUNDO – بالفيديو

متابعة بتجــــــــرد: طرح النجم الكويتي عيسى المرزوق أغنية جديدة تحمل اسم EL Mundo على طريقة الفيديو كليب.
ويًغني عيسى لأوّل المرّة في هذه الأغنية باللغة الإسبانية، ويشاركه فيها المغني حسان، في فكرة موسيقية مختلفة عن كل ما قدّمه في السابق من خلال أغنياته.
يظهر المرزوق في الكليب الخاص بالأغنية بعدّة “لوكات” معاصرة تناسب أجواء الأغنية الشبابية الراقصة، فنال العمل استحسان الجمهور ومتابعيه الذين انهالوا عليه برسائل التهنئة والتعليقات الإيجابية عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي.
وكان عيسى المرزوق قد عمد طيلة الأيام الماضية على الترويج للعمل من خلال صفحاته على السوشيل ميديا، فكان حديث الجمهور بالمنشورات التي رفعت تدريجيًا منسوب التشويق إلى حين إصدار الكليب.
وعيسى المرزوق يعتبر اليوم من أبرز النجوم الشباب على الساحة الغنائية الخليجية ويتمتّع بجماهيرية واسعة في مختلف أنحاء الوطن العربي.
لمشاهدة كليب EL MUNDO:
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