شام الذهبي تلتقي بوالدها طليق أصالة.. الفنانة تعلق وهذا ما لفت انتباه الجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري مجددًا أنها قد أنهت الخلافات مع والدها المنتج أيمن الذهبي، طليق والدتها، وظهرت مع أنجيلا أختها من أبيها.

ويأتي لقاء شام بشقيقتها الصغيرة ووالدها استمرارًا للعلاقة الجديدة التي بدت قوية في الآونة الأخيرة، خاصة وأن الأولى نشرت لها أكثر من صورة في الفترة الماضية برفقتهما.

وجمعت صور شام الجديدة مع أختها أنجيلا من والدها، وعلقت: " أخيرًا اجتمعت مع والدي وأختي الملاك الجميلة أنجيلا"، غير أن محبي الفنانة ركّزوا على حجم التشابه الكبير بين الشقيقتين، الأمر الذي كانت شام تحدثت عنه أيضًا.

وكان اللافت في الموضوع هو تعليق الفنانة أصالة على الصورة حيث كتبت: "روح مامي"، إذ يعد هذا التعليق هو الأول لأصالة على صورة تخص طليقها أيمن الذهبي الذي خاضت معه تصريحات قاسية واتهامات متبادلة سابقًا.

كما ظهر أيمن الذهبي في الصور الجديدة وهو يحتضن ابنته شام، وبدت ملامح كبره تتضح، ليؤكد الثنائي أن الخلافات التي وقعت في الماضي قد أسدل الستار عليها، لاسيما وأن شام الذهبي قاطعت والدها منذ سنوات بعد انفصال الفنانة أصالة عنه وفضلت الإقامة مع والدتها في مصر التي تزوجت المخرج طارق العريان.

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وكان أيمن الذهبي قد تزوج هو الآخر في السنوات الماضية، ودخل في قطيعة مع شام وخالد؛ ابنيه من أصالة، ورغم أن العلاقة قد عادت من جديد بين شام ووالدها، إلا أن الجمهور قد تساءل عن شقيقها خالد بشأن ما إذا تصالح مع والده أم لا، خاصة وأنهما لم يظهرًا سويًا.

وفي سياق آخر؛ افتتحت شام الذهبي عيادة خاصة في العاصمة المصرية القاهرة، وقد زارها عدد من النجوم بينهم محمد رمضان، وحلا شيحة، وبسمة بوسيل، في الوقت الذي لا زالت العلاقة بين والدتها أصالة وطارق العريان متوترة خاصة وأن أصالة تواجدت مؤخرًا ما بين دبي والسعودية، وأصبحت دائمة اللقاء بأشقائها.

وكانت الفنانة أصالة أوضحت عبر حسابها على "انستغرام" أنه لا توجد خلافات كبيرة بينها وبين زوجها طارق العريان، وأن الخلافات التي حدثت بينهما طبيعية وتحدث ما بين الأزواج وأن كل ما يقال عنهما مجرد شائعات.