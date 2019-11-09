كلمات و فيديو.. شاهد واسمع أغنية ميجان ترينور الجديدة Workin' On It

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية ميجان ترينور تعيش فترة انتعاشه فنية، فبعد شهرمن إطلاقها كليب " wave "، طرحت ميجان أغنية جديدة حملت اسم " Workin' On It " مع لينون ستيلا وساشا سلون، وذلك علي قناتها الخاصة بموقع " يوتيوب"، والأغنية من إنتاج كينج هنرى .
من جهة أخري كشفت ميجان ترينور أنها قررت إطلاق ألبومها الغنائي الجديد " Treat Myself " في 31 يناير 2020، وأكدت ميجان أنها عملت فترة طويلة علي هذا الالبوم باجتهاد شديد لذلك فهي لا تستطيع الانتظار كل هذه المدة لتطلقه وتعرف آراء كل محبيها في العمل .
كلمات أغنية " Workin' On It" :
Never been asked to dance
'Cause I've never been the pretty one
Never liked compliments
'Cause it's always been so hard believing them
You say I'm beautiful
And I say you're full of it
Nothing personal
I'm still not used to this
But I'm workin' on, workin' on it
Workin' on, workin' on it
I've been workin' on, workin' on it
Workin' on, workin' on
Gotta be good to me
I should give myself way more love
I'm my worst enemy
I'm the voice who says I'm not good enough
You say I'm beautiful
And I say you're full of it
Nothing personal
I'm still not used to this
But I'm workin' on, workin' on it
Workin' on, workin' on it
I've been workin' on, workin' on it
Workin' on, workin' on
Tryna see what you see when you look at me
I've been workin' on, workin' on it
Workin' on, workin' on it
Yeah, I'm trying, I'm trying, I'm trying
Too see what you see
Yeah, I'm trying, I'm trying, I'm trying
For you and for me
Trying, I'm trying, I'm trying
Too see what you see
Yeah, I'm trying, I'm trying, I'm trying
For you and for me, yeah
But I'm workin' on, workin' on it
Workin' on, workin' on it
I've been workin' on, workin' on it
Workin' on, workin' on
Tryna see what you see when you look at me
I've been workin' on, workin' on it
Workin' on, workin' on
But I'm workin' on, workin' on it
Workin' on, workin' on it
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