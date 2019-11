شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات و فيديو.. شاهد واسمع أغنية ميجان ترينور الجديدة Workin' On It والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية ميجان ترينور تعيش فترة انتعاشه فنية، فبعد شهرمن إطلاقها كليب " wave "، طرحت ميجان أغنية جديدة حملت اسم " Workin' On It " مع لينون ستيلا وساشا سلون، وذلك علي قناتها الخاصة بموقع " يوتيوب"، والأغنية من إنتاج كينج هنرى .

من جهة أخري كشفت ميجان ترينور أنها قررت إطلاق ألبومها الغنائي الجديد " Treat Myself " في 31 يناير 2020، وأكدت ميجان أنها عملت فترة طويلة علي هذا الالبوم باجتهاد شديد لذلك فهي لا تستطيع الانتظار كل هذه المدة لتطلقه وتعرف آراء كل محبيها في العمل .

كلمات أغنية " Workin' On It" :

Never been asked to dance

'Cause I've never been the pretty one

Never liked compliments

'Cause it's always been so hard believing them

You say I'm beautiful

And I say you're full of it

Nothing personal

I'm still not used to this

But I'm workin' on, workin' on it

Workin' on, workin' on it

I've been workin' on, workin' on it

Workin' on, workin' on

Gotta be good to me

I should give myself way more love

I'm my worst enemy

I'm the voice who says I'm not good enough

You say I'm beautiful

And I say you're full of it

Nothing personal

I'm still not used to this

But I'm workin' on, workin' on it

Advertisements

Workin' on, workin' on it

I've been workin' on, workin' on it

Workin' on, workin' on

Tryna see what you see when you look at me

I've been workin' on, workin' on it

Workin' on, workin' on it

Yeah, I'm trying, I'm trying, I'm trying

Too see what you see

Yeah, I'm trying, I'm trying, I'm trying

For you and for me

Trying, I'm trying, I'm trying

Too see what you see

Yeah, I'm trying, I'm trying, I'm trying

For you and for me, yeah

But I'm workin' on, workin' on it

Workin' on, workin' on it

I've been workin' on, workin' on it

Workin' on, workin' on

Tryna see what you see when you look at me

I've been workin' on, workin' on it

Workin' on, workin' on

But I'm workin' on, workin' on it

Workin' on, workin' on it