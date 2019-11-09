شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انهيار خطيبة هيثم احمد زكي فى عزائه.. وأشرف زكى يستقبل المعزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهارت إنجى سلامة، خطيبة الفنان الراحل هيثم احمد زكي، فور وصولها إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتلقى عزائه وحاولت صديقاتها تهدئتها، فيما تواجد الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون لاستقبال المعزين.

ووصل صباح اليوم السبت رامى عز الدين بركات إلى مطار القاهرة قادما من لندن لتلقى عزاء شقيقه هيثم احمد زكي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وكان فى استقباله الفنانة بوسى وابنتها مى نور الشريف.

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وكان الفنان هيثم أحمد زكي قد شيع جثمانه بعد ظهر يوم الخميس الماضى من مسجد مصطفى محمود، وتم دفنه بمدافن الأسرة فى مدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على وداعه.

وتوفى الفنان هيثم أحمد زكي فى الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضي، عن عمر يناهز ٣٥ عاما إثر تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية داخل منزله بالشيخ زايد.