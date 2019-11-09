شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم شاكيرا الوثائقي في نوفمبر الجارى..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر عشاق النجمة العالمية شاكيرا إطلاق فيلمها الوثائقي " Shakira in Concert: El Dorado World Tour " و لذي تصل مدة عرضه إلي 130 دقيقة، وسيطرح بدورالسينما في الولايات المتحدة الأمريكية في 13 نوفمبر الجارى . وفيلم " Shakira in Concert: El Dorado World Tour " الموسيقي المثير يوثق جولة شاكيرا El Dorado World Tour التي ابهرت العالم بها في 2018 ، ليتم عرضه بدور السينما في جميع أنحاء العالم . Advertisements يذكر أن شاكيرا تعرضت لفترة حرجة بحياتها عاشت خلالها مرحلة قلق مرعبة وذلك بعد أن أصيبت أحبالها الصوتية منذ عامين وهو ما أدى إلى خسارتها لصوتها بشكل مؤقت، وفي ذلك الحين شعرت شاكيرا بالتوتر الشديد حول إذا كانت ستستطيع أن تغني من جديد أم لا ، واستطاعت شاكيرا أن تستعيد صوتها بدون إجراء أي عمليات، واكتفت بنصائح الأطباء، ولذلك استطاعت أن تقدم جولتها الغنائية في 2018 التي تعتبرها واحدة من أنجح جولاتها الغنائية.

بوستر الفيلم

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