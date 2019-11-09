بالفيديو .. ويل سميث يخضع لعملية استئصال ورم بالقولون

كتب امير فتحي في السبت 9 نوفمبر 2019 05:55 مساءً - وثق النجم الأمريكي ” ويل سميث ” في مقطع فيديو بلغت مدته 17 دقيقة خضوعه يوم أمس الجمعة لعملية جراحية من أجل استئصال ورم سرطاني بالقولون .

وكشف ويل سميث صاحب ال 51 عاما عن تفاصيل خوضه لعملية منظار القولون والتي انتهت باستئصاله للورم الحميد الذي اكتشفه الدكتور الخاص به مسبقا أثناء اجراءه لبعض الفحوصات .

وأكد طبيب ويل سميث على أن الأمر لا يستدعي القلق ولكن إجراء العملية أمر ضروري له أيضا .

وبدأ مقطع الفيديو بدخول سميث إلى مستشفى في ميامي لإجراء العملية ثم ظهر بعد ذلك من داخل غرفة العمليات حيث أخبره طبيبه أن أخصائي الجهاز الهضمي عثر على ورم سرطاني أثناء إجراء العملية وتمت إزالته وإرساله إلى المختبر .

وأن الورم حميد ولكنه كان يحتوي على أنسجة سرطانية وأن سرطان القولن يبدأ من خلال تلك النوعية من الأورام بنسبة 95% .. وأن سميث محظوظا بإنه تم اكتشاف الورم في وقت مبكر .

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وعلق الطبيب على ذلك قائلا : ” لو لم تكن الخلايا معروفة فإنها تستمر في النمو عند الرجال الأمريكيين من أصول أفريقية .. وكان من الممكن أن يكون لديك أعراض نمطية أقل وبحلول الوقت كان من الممكن أن ينتشر في جميع أنحاء جسمك ” .

كما نشر ويل سميث مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وهو يمازح جمهوره بإنه ظل لوقت طويل حوالي 3 ساعات لارتداء ملابسه الداخلية .