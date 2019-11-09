كتب امير فتحي في السبت 9 نوفمبر 2019 05:55 مساءً - نشر الإعلامي اللبناني ” نيشان ” عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة يحتفل بها بالمولد النبوي الشريف . فكتب نيشان في تغريدته قائلا : ” وُلِدَ الهُدى فالكائناتُ ضياءُ وفمُ الزمانِ تَبسّمٌ وثناءُ الروحُ والملأُ الملائكُ حولهُ للدين والدنيا بهِ بُشَراء .. المولد النبوي الشريف ” . وتفاعل متابعي نيشان على التغريدة مهنئين بالمولد النبوي ومن يشكره على مشاعره الطيبة خاصة وإنه مسيحي الديانة .. ولكنه دائما ما ينشر أدعية وأحاديث نبوية وآيات قرآنية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. الإعلامي ” نيشان ” يحتفل بالمولد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.