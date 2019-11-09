سارة الطباخ تحذر شركات الإنتاج من التعامل مع محمد الشرنوبي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصدرت المنتجة المصرية سارة الطباخ، بيانًا رسميًا، تحذّر فيه شركات الإنتاج من التعامل مع خطيبها السابق الفنان المصري محمد الشرنوبي.

وجاء التحذير بسبب وجود عقد بين محمد الشرنوبي وبين شركتها الخاصّة لإدارة أعماله الفنية منذ عام 2017 وصدور حكم قضائي لصالح شركة ايرث برودكشن بصحة عقد الاحتكار المبرم مع الفنان الشاب.

وقالت في بيانها: “وجب تنبيه كافة شركات الإنتاج الفني للعلم والتحذير من مغبة التفاوض أو التعاقد أو الاتفاق المباشر مع الفنان الشرنوبي، وما سيترتّب على ذلك من آثار ونشوء مسؤوليات قانونية حال مخالفة ذلك.

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وشدّد البيان على أنّ شركة سارة الطباخ ترحّب بأيّ جهة ترغب في التعاقد مع الفنان من خلال شركتها “إيرث برودكشن”.

وحول مصير محمد الشرنوبي، مع الشركة بعد قرار النقابة بمنعه من الغناء، أكد البيان أنه ليس أمام الشرنوبي سبيل سوي التزامه بالتعاقد المبرم معه، وتسليم المبالغ التي تحصل عليها لنفسه، ولم يوردها لشركة “ايرث برودكشن “والإقرار بما تسلمه من مبالغ دون إيصالات خلال فترة الخطوبة مع سارة الطباخ، ونأمل أن يرجع إلى صوابه.

يُذكر أنّ أصدرت سارة للشرنوبي ألبومًا غنائيًا لـ محمد الشرنوبي بعنوان “فصول السنة الأربعة”، وذلك بعد أنْ مضى على عقد احتكاري لشركتها “إيرث برودكشن.