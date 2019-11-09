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شكرا لقرائتكم خبر عن إيفانكا ترامب تتألق بتصاميم مغربية ساحرة أبرزها القفطان المطرز والان مع التفاصيل
السبت 9 نوفمبر 2019
إيفانكا ترامب
خطفت إطلالات إيفانكا ترامب Ivanka Trump ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأنظار، خلال زيارتها إلى المغرب، حيث تألقت بأزياء من التصاميم المغربية التقليدية.
ايفانكا ترامب اعتمدت على عدة إطلالات بلمسات مغربية من تصميم المصممة فضيلة الكادي، فجاءت إطلالتها الأولى في مدينة الرباط مع الأميرة لالة مريم شقيقة العاهل المغربي بسيطة وأنيقة في ذات الوقت، حيث اعتمدت على سترة كشمير رمادية اللون مطرزة على نحو لافت.
أما خلال زيارتها لمدينة "سيدي قاسم"، ارتدت إيفانكا ترامب إطلالة بسيطة مكونة من بلوزة ناعمة مزينة بخيوط سوداء "الراندا" مع وضعها حزام حول الخصر، وأكملت أناقتها ببنطلون أسود وحذاء مسطح من ذات اللون.
وأثناء لقاء إيفانكا ترامب مع رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ارتدت قطعة علوية بستايل "سلهام" أنيقة مزينة بتطريز يدوي من ألوان الأبيض والأصفر والأخضر، وأكملت الإطلالة بتنورة من ذات اللون الأخضر المطرز به.
وفي حفل العشاء الرسمي الذي أقيم على شرف إيفانكا ترامب، اختارت ارتداء قفطان ذهبي مطرز سحر العيون بتفاصيله الأنيقة.
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