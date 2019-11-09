ممثلة تتعرض لأزمة قلبية بسبب وفاة هيثم أحمد زكي وهذه صورتها بالمستشفى!

السبت 9 نوفمبر 2019

الفنانه المصريه الشابه ياسمين غيث Advertisements

تعرضت ممثلة مصرية شابة، لأزمة قلبية حادة بعد أن عرفت بتفاصيل وفاة الممثل الراحل ​هيثم أحمد زكي​، ونقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وطمأنت ياسمين غيث محبيها بصورة لها من داخل المستشفى نشرتها عبر حسابها على انستقرام، وكشفت تفاصيل ما حدث لها وكيف كانت على وشك أن تموت لوحدها تماما كما حصل مع هيثم وكتبت: "أنا كويسة الحمد لله.. بس الحقيقة إن أنا النهارده الصبح كنت حرفياً بموت.. صحيت على خبر وفاة هيثم أحمد زكي (اللي أثر فيا ووجع لي قلبي قوي من غير ماعرفه) زي غالباً مصر كلها.. وأجبرت نفسي على النوم تاني علشان مافكرش، وكانت دي النتيجة.. صحيت على وجع في صدري رهيب، وجع ناحية قلبي وفضل يزيد جامد قوي وضربات قلبي تعلى وتنزل في لحظة وقلت خلاص دي غالباً يا جلطة يا في الطريق". وأضافت: "كنت لوحدي في البيت.. وركزوا معايا في لوحدي دي، لحسن حظي كانت صاحبتي جاية تاخدني وننزل، طلعت لي لقتني بموت حرفياً وبقول لها خديني المستشفي حالاً أنا بيجيلي".



وختمت ياسمينغيث بالكشف عن تفاصيل نتائج تشخيص حالتها التي اتضح أنها نوبة خوف، وأعطوها الأطباء المهدئات خصوصا أنها كانت مصابة سابقاً بمرض السرطان.

وشيع عددكبير من نجوم الفن في العالم العربي، جثمان الممثل الشاب هيثم أحمد زكي، من مسجد مصطفى محمود في حي المهندسين، الذي توفي اليوم الخميس إثر هبوط في الدورة الدموية. ومن المقرر أن يقام عزاء هيثم أحمد زكي، مساء السبت 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.