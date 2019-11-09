بالتفاصيل: والد أنغام يطلب تقديم العزاء لأولاده الراغبين في دفنه حيا

السبت 9 نوفمبر 2019

المطربه المصربه انغام ووالدها الموسيقار محمد على سليمان

عبر الموسيقار محمد علي سليمان عن غضبه من تجاهل ابنته المطربة أنغام تقديم ألحانه عبر حفلاتها الفنية وآخرها حفلها بدار الأوبرا المصرية، وأشار بشكل غير مباشر لرغبتها في "دفنه" حيا، وطالب الجميع بتقديم العزاء لأولاده لأن من كان السبب في وجودهم أماتوه!!



سليمان شارك متابعيه عبر حسابه بموقع الفيس بوك عدة منشورات غامضة وغاضبة لم يذكر فيها أنغام صراحة ولكن فهم أغلبهم أنها موجهة إليها بعدما تجاهلت تقديم أية أغنية من ألحان والدها في حفلها السنوي بمؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية، وقال في الأولى: قدموا لأولادي العزاء والمواساة حيث من جعلني الله سببًا في وجودهم أماتوني، البقاء لله والحمد لله

Advertisements

ثم أضاف لاحقا: اكتشفت إنني لست وحدي أعلم أنك تستعجلين (دفني)، بل كل الناس الطيبين، أفوض أمري إلى الله.

سليمان قام بحذف المنشورات منعا لتفاقم الأزمة، ووضع بدلا منها تسجيلات قديمة لأغانيه بصوت ابنته أنغام من عدة حفلات بمهرجان عربية، منها فيديو نادر لأغنية "من بعيد" من حفل مهرجان قرطاج عام 1998، وفيديو لأغنية "أول جواب"، كما حرص على إعادة نشر صوره مع ابني أنغام عمر وعبد الرحمن، وروج عدة منشورات للترحم على ابنته الراحلة غنوة.

أنغام ووالدها خصام دام 15 عاما

يذكر أن أنغام صالحت والدها بعد خصام دام 15 عاما، بسبب رغبتها في التخلص من وصايته على مسيرتها الفنية ورفضها الغناء من ألحانه، وعاد والد أنغام ليعترف أن قرارها بالتعامل مع ملحنين غيره كان صائبا وأكد أن اغانيها الجديدة جيدة ولكنها أقل من قيمتها الفنية مشيرا إلى أنه اكتشف مساحات كثيرة في صوت ابنته لم يستغلها بقية الملحنين.