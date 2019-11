أوسكار 2020 .. هل يحقق براد بيت وخواكين فينيكس الجائزة للمرة الأولى؟

السبت 9 نوفمبر 2019

براد بيت وخواكين فينيكس

مع اقتراب نهاية كل عام يتم ترشيح العديد من النجوم والنجمات لجائزة الأوسكار الذي يخطف بريقها كل عام أنظار العالم، ومع احتدام المنافسة وظهور مؤشرات أولية للفائزين بالجائزة هناك اسمين ربما يتوجوا بالجائزة للمرة الأولي في مسيرتهم الفنية التي تمتد لسنوات طويلة فشلوا فيها في التتويج بأي جائزة ولو لمرة واحدة رغم ترشيحهما في أكثر من مناسبة.



هذين النجمين هما براد بيت وخواكين فينيكس، فالنجمان اللذان ساهما في تزيين سماء هوليود علي مدار السنوات السابقة وطيلة أكثر من 20 عام لم يفوزا بالجائزة طوال تلك المسيرة الحافلة بمجموعة من أهم الأدوار، لكن القدر قد يصالحهما في المرة المقبلة.

خواكين فينيكس بات مرشحاً بقوة بفضل فيلم "الجوكر" الذي يحقق أرقاماً قياسية في عالم الإيرادات بالإضافة لثناء كبير من جانب النقاد الذين أثنوا علي قدراته التمثيلية، وذلك ما جعله المرشح الأول لخطف الجائزة وسط منافسة شرسة من جانب ليوناردو دي كابريو الذي يسعي للفوز بالجائزة للمرة الثانية خلال مسيرته الفنية عن دوره في فيلم Once Upon A Time in Hollywood.

علي جانب آخر قد يخطف براد بيت جائزته الأولي في مشواره بسبب الفيلم الأخير الذي يشارك فيه مع ليوناردو، وذلك كأفضل ممثل مساعد حيث بات الطريق مفتوحاً امامه من أجل التتويج بتلك الجائزة التي خاصمته طويلاً رغم إجماع العديد من النقاد والجمهور علي أنه يستحق واحدة علي الأقل في مشواره.