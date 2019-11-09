48 ساعة لفريق عمل مسلسل "فالنتينو" بمدينة الإنتاج الإعلامي

السبت 9 نوفمبر 2019

الفنان المصرى عادل امام Advertisements

يبدأ فريق عمل مسلسل "فالنتينو" للزعيم عادل إمام التصوير داخل ديكور الاكاديمية الدولية للعلوم والإعلام بمدينة الإنتاج الإعلامي، لمدة الـ 48 ساعة القادمة، حيث يكثف مخرج العمل رامي إمام عدد ساعات التصوير للانتهاء من المسلسل، للمنافسة به في السباق الرمضاني المقبل.



وقام مخرج المسلسل رامى إمام بالترويج للمسلسل، حيث نشر برومو مبدئيا أثناء عملية المونتاج، كما سلم المؤلف أيمن بهجت قمر جميع حلقات المسلسل لصناعه، بعد أن انتهى من كتابة الحلقات الأخيرة للعمل

يذكر أن مسلسل "فالنتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة إلي جانب الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.