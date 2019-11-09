محمد عساف يُغني على هذا المسرح العريق للسنة الثانية على التوالي

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت إدارة “مسرح المجاز”، عن جدول حفلات “هلا بالمجاز” والمقرر أن تقام مع بداية عام 2020 القادم.
ويحيي النجم الفلسطيني محمد عساف ليلة استثنائية على مسرح المجاز في الشارقة، وذلك في العاشر من شهر كانون الثاني/يناير المقبل.
ومن المقرر أن يقدّم عساف خلال الحفل باقة منوعة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة. وهذه ليست المرة الأولى التي يقف فيها محبوب العرب على مسرح المجاز فقد سبق وتألق ضمن المهرجان في العام الماضي.
نفيد بالذكر أن محمد عساف طرح في موسم الصيف الماضي أغنية “بصراحة” من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر كما ويقدّم بصوته تتر مسلسل “عروس بيروت” الذي تعرضه شاشة “ام بي سي – 4”، والأغنية تحمل اسم “كرمالك إنت” وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع ميشال فاضل.
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