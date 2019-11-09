روتانا تدرس التعاقد مع محمد حماقي.. ما علاقة تامر حسني؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتجه شركة "روتانا" للتعاقد مع الفنان المصري محمد حماقي، خلال الفترة المقبلة في ظل النجاحات المتعددة التي حققها الفنان المصري مؤخرًا ومشاركته في برنامجي "ذا فويس" و"ذا فويس كيدز" إضافة إلى تطويره من نفسه وإحياء العديد من الحفلات الفنية في الخليج.

وكشف مصدر مقرب من داخل شركة "روتانا" في فرعها بالقاهرة في تصريح خاص لـ"فوشيا"، عن تفكير الشركة في التعاقد مع الفنان محمد حماقي، موضحًا أن هناك جلسة جمعت مسؤولين في الشركة بالفنان المصري كشفوا فيها عن نيتهم ذلك ولكن لم يتوصل الطرفان لاتفاق نهائي.

وشددّ المصدر على أن مسؤولي شركة "روتانا" لديهم توجس من رد فعل الفنان تامر حسني تجاه هذه الخطوة، خاصًة أنه يعتبر الفتى المدلل للشركة منذ رحيل عمرو دياب، لافتًا إلى أن الأمر تم تداوله مع تامر حسني وأبدى تفهمًا ولم ينزعج؛ الأمر الذي يمهد لإتمام التعاقد ومن المرجح أن يكون في بداية العام المقبل.

واحتفل محمد حماقي قبل أيام قليلة بعيد ميلاده الـ44، وسط حضور عدد كبير من أصدقائه من الوسط الفني وخارجه، حيث فاجأته زوجته نهلة الحاجري بقالب حلوى كبيرًا وعليه صورته وهو يغني في إحدى الحفلات، وعلى أنغام إحدى الأغاني اشتعل حفل عيد ميلاد "حماقي"، وسط تصفيق من النجوم الحاضرين الذين حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

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ومن النجوم الذين رافقوا حماقي وزوجته الاحتفال بعيد ميلاده، أحمد حلمي وزوجته منى زكي، وعمرو يوسف، وكندة علوش، وأنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وتامر حبيب، وأكرم حسني، وأمير طعيمة، ومحمود الليثي، وأيمن بهجت قمر وغيرهم من الأصدقاء.

كما حضر حمدي بدر، مدير أعمال محمد حماقي والذي بدوره نشر صورًا على حسابه عبر موقع "فيسبوك"، حيث هنّأه الحضور بعيد ميلاده، في حين حرص العديد من نجوم الفن على تهنئة محمد حماقي، من خلال تركهم لرسائل الأمنيات على حساباتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم إليسا وأصدقاء حماقي في لجنة تحكيم "ذا فويس" ومنهم راغب علامة وسميرة سعيد.

يُذكر أن محمد حماقي، يشارك في برنامجيْ المواهب الغنائيين "ذا فويس" و"ذا فويس كيدز"، كمدرب في لجنة التحكيم، ويشاركه في الأول أحلام وسميرة سعيد وراغب علامة، والثاني يشاركه فيه نانسي عجرم، وعاصي الحلاني.