هل تغار جوبسي أوزاي من معجبات زوجها باريش أردوتش؟.. إليك ما قالته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة التركية جوبسي أوزاي أن سبب انتقالها برفقة زوجها باريش أردوتش من منزلهما رغم أنه يعد فاخرًا وواسعًا يعود لعثورهما على ثعبان في المطبخ، نافية أية أسباب أخرى تتعلق بالأمر.

كما نفت جوبسي مجددًا أنها وزوجها يضطران لتغيير منزلهما بسبب معجبات الأخير اللاتي كنّ يتواجدن في محيط المنزل، لافتة إلى أنهما يتنقلان كثيرًا لأنهما يقتنيان حيوانات أليفة مثل الكلاب والقطط، مؤكدة بأنها لا تكترث لما يقال عنها بأنها تغار وتنزعج من معجبات زوجها باريش أردوتش.

وأوضحت أنها وزوجها أثبتا دومًا عمق العلاقة التي تجمعهما من خلال مساندة أحدهما الآخر في العلن، حتى أنّ أردوتش صرّح مرة بالقول "أنا أحب الهدوء، ولأن علاقتنا هادئة نحن نمضي سنوات وسنوات معًا".

كما أكّد الفنان مرارًا أنّه لم يشعر يومًا بالندم على علاقته بجوبسي ولا حتى بالانجذاب لأي فتاة أخرى خلال علاقتهما، واصفًا نفسه بالمحظوظ لتواجده إلى جانب شخص يوجد التوازن في حياته.

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وتُعرف جوبسي بعفويتها المطلقة وروحها المرحة وتفانيها في تقديم أعمالها، خاصة وأنها لا تتوانى عن تغيير شكلها واكتساب الوزن الزائد لتأدية دورها بشكل مثالي، إذ اكتسبت ما يقارب الـ20 كيلوغرامًا لدورها في فيلم داليها؛ ما جعلها دومً8*ا عرضة للسخرية والانتقادات التي تندرج ضمن فئة التنمّر، حيث يلجأ بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من محبي ومتابعي الممثل باريش أردوتش إلى التهكم دومًا من شكلها ومقارنتها بوسامة بطل مسلسل "حب للإيجار".

قصص أطفال

وإلى جانب موهبتها اللافتة في التمثيل، كشفت جوبسي أوزاي عن قدرتها على الكتابة والتأليف، وتعمل على مجموعة من قصص الأطفال بعنوان "سلسلة قصص جوبي"؛ إذ أصدرت ووقعت منها كتابين هما "جوبي وشبشب الجارة الناطق" و"جوبي وشارب العم صاحب البقالة". وهي حالياً تتحضّر لعرض فيلمها السينمائي الكوميدي الجديد "حرب السلائف".

وجوبسي أوزاي ممثلة تركية في الـ35 من العمر، ولدت في الـ 30 من يوليو من العام 1984، وهي تكبر النجم الوسيم باريش أردوتش الذي ولد في الـ 9 من أكتوبر 1987، بثلاثة أعوام. إلا أن فارق السن هذا لم يقف يومًا عائقًا في وجه علاقتهما التي تستمر منذ 5 أعوام وتحديدًا من العام 2014 حين شارك الاثنان معًا في فيلم الكوميديا السينمائي "داليها"، والذي انطلقت منه علاقتهما.