أنامل ماجد سرور تًطرب جمهور الأوبرا بأغاني العندليب

أحيا الفنان ماجد سرور ثاني فقرات فعاليات الليلة الثامنة من مهرجان الموسيقى العربية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وعزف د. ماجد سرور بأنامله موسيقى أغنيتي العندليب عبد الحليم حافظ "توتة" ألحان فريد الأطرش، و"بلاش عتاب" ألحان كمال الطويل وافتتحت المطربة نهاد فتحي الفقرة الأولى بأغنية «القلب معاك»، وبعدها «الدنيا غنوة، وسنين وأنا أحايل فيك، و ب فتحة با»، ومن المقرر أن يختتم الحفل النجم اللبناني عاصي الحلاني بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة حازم القصبجي.

وافتتحت، مساء الجمعة 1 نوفمبر، كل من وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.

ويشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطرب ومطربة وعازف و37 حفل موسيقي وغنائي و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

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وتضم أعضاء اللجنة التحضرية الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافى، الإعلامي امجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.

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