مروان خوري يؤكد أنه بصدد التجهيز لعمل فني يجمعه بالفنانة إليسا

أكد الملحن والمطرب اللبناني مروان خوري، أنه بصدد التجهيز لعمل فني يجمعه بالفنانة إليسا بعد خلاف سنوات.
وقال خوري، خلال برنامج the insider بالعربي "لقد وعدت أن يكون هناك عمل فني يجمعني بإليسا، وسأوفي بالوعد، ولكن ليس قريبا، إنما في المستقبل إن شاء الله".
وأحيا مروان خوري مؤخرا حفلين بمهرجان الموسيقى العربية الأول في الإسكندرية والثاني في القاهرة وكانا من أنجح حفلات المهرجان.
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