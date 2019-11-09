وائل جسار يطلق مبادرة "كلمة طيبة" في ذكرى المولد النبوي

احتفل الفنان اللبناني وائل جسار بعيد المولد النبوي الشريف، بإطلاق مبادرة "كلمة طيبة" التي تسلط الضوء على أخلاق الرسول، في أول عمل فني وخيري يجمعه مع عبد الله المنصور، منشد فرقة ابن عربي المغربية.

تأتي المبادرة بالتزامن مع احتفالات المولد بشكل عمل ثقافي وفني يتجسد في كتاب إلكتروني يحمل اسم "نحييها لنحيا"، يتضمن في فحواه 52 خلقًا من أخلاق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ويهدف بالأساس للتوعية الأخلاقية والدينية بنشر الأخلاق المحمدية والتحلي بها، حيث يمكن للقارئ أن يقرأ خلقًا واحدًا كل أسبوع ويحاول تجسيده في الحياة اليومية وتعاملاته مع الناس بحيث ينهي تطبيق مبادئ الكتاب خلال سنة.

وظهرت المبادرة للنور بشكل كتاب إلكتروني اعتمد في دعايته على تصوير فيديو يجمع عددًا من الفنانين العرب والرياضيين والشخصيات العامة، منهم وائل جسار والمغربي عبد الله المنصور، والمخرج اللبناني سعيد الماروق، ولاعبا كرة السلة اللبناني فادي الخطيب والمصري إسماعيل أحمد، والشيف اللبناني ليلى فتح الله، ويتم إطلاقه عبر منصات السوشيال ميديا بالتزامن مع بدء احتفالات المولد النبوي الشريف.

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