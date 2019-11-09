عاصي الحلاني يهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوي

أعرب النجم عاصي الحلاني عن سعادته لإحيائه حفل الليلة الثامنة من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 بمهرجان الموسيقى العربية.

وقال عاصي الحلاني إن مصر بلد كبيرة بشعبها الطيب وأهلها، قائلا: «كل سنة وكل الأمة الإسلامية بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، والايام تعود على مصر بخير ودوام الاستقرار والأمان، فأنا أحمل تحية لبنانية لكل مصري شريف».

وصعد، النجم عاصي الحلاني لمسرح حفله الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة حازم القصبجي، وافتتح الحفل بأغنية لمصر وهي "أرض الخير"، وسط حالة من الترحيب ووصلات إعجاب الجمهور الذي امتلأ المسرح الكبير ليرفع الحفل شعار "كامل العدد".

وافتتحت المطربة نهاد فتحي الفقرة الأولى بأغنية «القلب معاك»، وبعدها «الدنيا غنوة، وسنين وأنا أحايل فيك، و ب فتحة با»، ومن المقرر أن يغني بعدها الدكتور ماجد سرور في فقرة موسيقية.

وعزف د. ماجد سرور بأنامله، في الفقرة الثانية، موسيقى أغنيتي العندليب عبد الحليم حافظ "توتة" ألحان فريد الأطرش، و"بلاش عتاب" ألحان كمال الطويل.

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وأحيا الفنان أحمد عفت ثالث فقرات الحفل، وغنى عدد من أغاني الزمن الجميل وهما: «الحلو حياتي، وبحلم بيك، وأحبك، وقارئة الفنجان».

وافتتحت، مساء الجمعة 1 نوفمبر، كل من وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.

ويشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطرب ومطربة وعازف و37 حفل موسيقي وغنائي و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

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