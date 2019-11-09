مصطفى خاطر يبدأ تصوير "صندوق الدنيا" نهاية تشرين الثاني

تعاقد الفنان مصطفى خاطر على بطولة فيلم "صندوق الدنيا" مع الفنانة منى زكي والمقرر تقديمه في موسم عيد الفطر المقبل.

واجتمع صناع الفيلم مؤخرًا في جلسة تحضيرية للوقوف على كافة تفاصيل العمل، وحددوا نهاية شهر نوفمبر الجاري لانطلاق التصوير العمل الذي يتولى مهمة إخراجه محمود كامل.

ويخوض خاطر سباق رمضان المقبل بعمل درامي كوميدي من إنتاج سينرجي يشارك فيه بجانبه الفنان علي ربيع ولكن حتى الآن لم يستقروا على قصته بشكل نهائي، ويواصل خاطر حاليًا تقديم عروض "مسرح مصر" في السعودية في موسم الرياض، كما يواصل تصوير فيلم "العارف" مع الفنانين أحمد فهمي وأحمد عارف، كما يشارك أيضًا في بطولة فيلم "كأشباح أوروبا" مع الفنانة هيفاء وهبي الذي تعود للسينما بعد غياب كبير.

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